पैरेंट्स और स्टूडेंट्स से जुडऩे के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा

जयपुर।

समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों के संस्था प्रधान, टीचर्स और छात्रावासों के अधीक्षक (Heads of institutions of residential schools, teachers and superintendents of hostels) अपने स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया (Social Media) का सहारा लेंगे। अधिकारी व्हाट्सग्रुप के जरिए इनसे जुड़ेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा (Department's Government Secretary Dr. Samit Sharma) ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों,प्रधानाचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों को आवासीय विद्यालयों में हर क्लास के लिए अलग अलग क्लासवाइज व्हाट्सग्रुप और जिलों में संचालित हर हॉस्टल के लिए अलग से ग्रुप बनाने के लिए कहा।

ग्रुप पर देनी होगी सभी सूचनाएं

ग्रुप बनाने के बाद विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों,छात्रावासों में एडमिशन प्रोसेस की सूचना, स्कूल आरंभ और बंद होने की जानकारी, पैरेंट्स के सहमति पत्र के साथ ही हॉस्टल में री एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की मार्कशीट और अन्य दस्तावेज और जानकारी अब इस ग्रुप के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही आवासीय विद्यालय, छात्रावासों में पोशाक,जूते,मौजे,तौलिया,गर्म जर्सी आदि सामान खरीदने के लिए स्टूडेंट्स के बैंक खातों की पासबुक लेने का काम हो सकेगा। स्कूल के संस्था प्रधान, टीचर्स, क्लास टीचर्स और पैरेंट्स एक दूसरे से जुड़ सकेंगे साथ ही पैरेंट्स को अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट नियमित रूप से मिल सकेगी। हॉस्टल में हर तीन महीने में होने वाली पैरेंट्स टीचर मीट, गैर शैक्षणिक गतिविधियों की सूचना,स्कूल और हॉस्टल की छुट्टी, स्टूडेंट्स के घर आने जाने की सूचना भी इस ग्रुप के जरिए मिलेगी। ग्रुप में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल वीडियो मैसेज, पढ़ाई की सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा सकेगी। ग्रुप्स में मैसेज करने का समय निर्धारित किया जाएगा। देर रात से सुबह ६ बजे क मैसेज नहीं भेजे जाएंगे।

इनका कहना है,

विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे छात्रावासों के संचालकों और आवासीय विद्यालय के संस्था प्रधान व शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह व्हाट्सग्रुप बनाकर उसमें विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों को जोड़े, जिससे सूचना का आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा।

डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग।