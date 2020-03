किसी भी एटीएम से अब निकालो पैसे

कोरोनावायरस ( coronavirus ) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) चल रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए कई तरह के कदम उठा ( several steps ) रही है। लोग अपने अपने घरों में हैं। उनकी वित्तीय जरूरतों ( financial needs ) को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार ने कानून पारित किया है कि अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड ( debit card ) से किसी भी अन्य बैंक के एटीएम ( ATM ) से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हु