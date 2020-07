एनएसयूआई ने रोचक तरीके केन्द्र के खिलाफ किया प्रदर्शन

एनएसयूआई की ओर से शुक्रवार को राजधानी जयपुर में केन्द्र सरकार के विरोध ( protest by the NSUI ) में रोचक प्रदर्शन किया गया।

एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्यद्वार पर एकत्रित हुए और फिर यहां से स्टेच्यू सर्किल पहुंचे। यहां पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एक पिंजरे के साथ प्रदर्शन किया। इस पिंजरे में एक कार्यकर्ता ने अपने गले में ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ( Enforcement Directorate and CBI ) का स्लोगन लिखकर उसे डाल रखा था। जबकि इस पिंजरे के एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दूसरी ओर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मुखौटे लगे पुतले कार्यकर्ताओं ने हाथ में पकड़ते हुए नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश कुमार भाटी ने बताया कि ईडी, सीबीआई जैसी केन्द्रीय जांच एजेंसिंयों के केन्द्रीय इशारे पर कार्रवाई कर रही हैं। भाटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भी इन एजेंसियों की ओर से जो कार्रवाई की जा रही हैं वो केन्द्रीय राजनीतिक दवाब के चलते और इशारे पर की जा रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की।