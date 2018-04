जयपुर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने सीबीएसई के पेपर आउट प्रकरण पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि इस काम में भाजपा का हाथ है।

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से है और सीबीएसई, एसएससी के चैयरमेन भी गुजरात से है। साथ ही पेपर आउट में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है। खान ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में सरकार के साथ ही भाजपा से जुड़े अन्य संगठनों की भूमिका सामने आ रही है और केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती तो पेपर आउट जैसा प्रकरण सामने नहीं आता। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई संगठन देशभर में सीबीएसई और एसएससी के लिए चल रहे आंदोलन को तेज करेगा।

'इंकलाब' में जुटेंगे देशभर से पदाधिकारी

प्रेसवार्ता के दौरान फिरोज खान ने कहा कि राजस्थान की स्वागत-सत्कार की परंपरा अनोखी है, इसलिए इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन गुलाबी नगरी में आयोजित होगा। ९ और १० अप्रेल को होने वाले इस अधिवेश को इंकलाब का नाम दिया गया है। जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। जिसमें विधायक-सांसद के लिए चुनाव लडऩे की उम्र को कम करने, बेरोजगारी, छात्र अधिकार आयोग का गठन, सभी कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराने जैसे प्रस्ताव शामिल होंगे।

राहुल गांधी के आने पर संशय!

एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी पूर्व में बता रही थी कि अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि अधिवेशन में राहुल गांधी को आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजा गया है। अभी तक इस बारे में उनसे बात नहीं हो सकी है।

हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समारोह में आते रहे है, इसलिए माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे। अधिवेशन में एनएसयूआई से जुड़े कई बड़े नेता भा शामिल होंगे। कार्यक्रम मानसरोवर स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में होगा।

A fake question paper of Class 12- Hindi (Elective) is being circulated on Social Media platforms like Whatsapp, YouTube etc, it is not the real one: CBSE statement. #CBSEPaperLeak