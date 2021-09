NSUI Rajasthan campaign Shame on you Modi ji- हाथ में कटोरा लेकर मांगी भीख

लगाए शेम ऑन यू मोदी जी के नारे

जयपुर।

एनएसयूआई राजस्थान (NSUI Rajasthan) का शेम ऑन यू मोदीजी कैम्पेन (Shame on you Modiji campaign ) सोमवार को भी जारी रहा। हाथ में कटोरा और हाथों में शेम ऑन यू मोदीजी की तख्तियां लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता टोंक रोड पर रामबाग सर्किल पर एकत्र हुए और मोदी विरोधी नारे लगाते हुए आसपास से गुजरने वाले लोगों से भीख मांगी। एनएसयूआई के छात्र नेता महेश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता रामबाग सर्कि ल पर एकत्र हुए और रेड लाइट पर रुकने वाले वाहनों में सवार लोगों और वाहन चालकों से भीख मांगी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं, किसान काले कृषि कानूनों से लगातार परेशान हैं, महिलाओं पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं इन तमाम अत्याचारों के बाद भी अपनी झूठी उपलब्धियों पर बीजेपी के कार्यकर्ता थैंक्यू मोदी जी के नारे लगा रहे हैं जबकि महिलाएं, किसान, व्यापारी वर्ग और विद्यार्थी लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं शेम ऑन यू मोदी जी। इसी आवाज को आज हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता मजबूत कर रहे हैं।