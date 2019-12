घटने लगी कुरजां की संख्या

पानी की कमी ( Lack of Water ) और अनदेखी के कारण ( Due to Unseen ) राजस्थान में जोधपुर (Jodhpur ) जिले के फलौदी क्षेत्र के खीचन गांव में पड़ाव डालने वाली प्रवासी पक्षी कुरजां (डेमोसाइल क्रेन) की संख्या घटने ( Number of Domicile Crane Started to decrease ) लगी है और अब वे नया आशियाना भी ढूंढने लगी है। ( Jaipur News)