राजस्थान में 6 माह बाद 300 से कम हुई नए मरीजों की संख्या

Number of new patients reduced by 300 after 6 months in Rajasthan

मंगलवार को राज्य में मिले 293 नए कोरोना पॉजिटिव

कोरोना वैक्सीन आने से पहले राज्य को बड़ी राहत

6 जिलों से नहीं मिला एक भी नया मरीज

4 जिलों से सिर्फ 1-1 नया संक्रमित मिला

3 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज