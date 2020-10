जयपुर. अक्टूबर का माह तीज—त्यौहारों का महीना बन गया है. इस महीने की शुरुआत जहां अधिक मास की पूर्णिमा से हो रहा है वहीं अधिक मास आश्विन अमावस्या, शारदीय नवरात्रि , दशहरा, शरद पूर्णिमा जैसे प्रमुख व्रत और त्योहार भी आएंगे. मां दुर्गा का पर्व नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, इसी दिन घट स्थापना होगी। इस महीने ही गांधी जयंती, वाल्मीकि जयंती भी हैं।

अक्टूबर माह के व्रत-त्‍योहार—जयंती

01 अक्टूबर, दिन: गुरुवार – अधिक मास की पूर्णिमा व्रत - इस दिन लक्ष्मीनारायण की पूजा, पवित्र नदियों में स्नान और दान का विधान है.

02 अक्टूबर, दिन: शुक्रवार: गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती।

05 अक्टूबर, दिन: सोमवार: संकष्टी चतुर्थी। अश्विन महीने में दूसरी बार संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाएगा.

13 अक्टूबर, दिन: मंगलवार: परम एकादशी। यह अश्विन महीने की तीसरी एकादशी रहेगी.

14 अक्टूबर, दिन: बुधवार: प्रदोष व्रत।

15 अक्टूबर, दिन: गुरुवार: मासिक शिवरात्रि।

16 अक्टूबर, दिन: शुक्रवार: आश्विन अधिक अमावस्या।

17 अक्टूबर, दिन: शनिवार: नवरात्रि प्रारंभ, घट स्थापना या कलश स्थापना, दुर्गा पूजा और महाराजा अग्रसेन जयंती।

18 अक्टूबर- मां ब्रह्मचारिणी पूजा

19 अक्टूबर- मां चंद्रघंटा पूजा

20 अक्टूबर- मां कुष्मांडा पूजा

21 अक्टूबर- मां स्कंदमाता पूजा

22 अक्टूबर- षष्ठी मां कात्यायनी पूजा

23 अक्टूबर- मां कालरात्रि पूजा

24 अक्टूबर- मां महागौरी दुर्गा पूजा, शनिवार: दुर्गा अष्टमी और महानवमी।

25 अक्टूबर- मां सिद्धिदात्री पूजा, रविवार: दशहरा, विजयादशमी, नवरात्रि पारण।

26 अक्टूबर, दिन: सोमवार: दुर्गा विसर्जन।

27 अक्टूबर, दिन: मंगलवार: पापांकुशा एकादशी

28 अक्टूबर, दिन: बुधवार: प्रदोष व्रत, ईद ए मिलाद।

30 अक्टूबर, दिन: शुक्रवार: शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूजा।

31 अक्टूबर, दिन: शनिवार: वाल्मीकि जयंती।

List Of Fast And Festivals In October 2020