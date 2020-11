पितृ शोक के कारण Om Birla नहीं मना रहे जन्मदिवस, पर सोशल मीडिया पर जारी है शुभकामनाओं का सिलसिला

जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष व कोटा सांसद ओम बिरला का आज जन्मदिवस है। लेकिन पिछले दिनों पितृ शोक के कारण वे अपना जन्मदिवस नहीं मना रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों से भी जन्म दिवस पर किसी तरह का आयोजन नहीं करने की भी अपील की है।

इस बीच बिरला को सोशल मीडिया के माध्यम से जन्मदिन की बधाई देने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन ने उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश के अन्य नेताओं ने भी शुभकामना सन्देश जारी कर लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। सभी नेता बिरला के स्वस्थ, प्रसन्न रहने के साथ ही उनके दीर्घायु होने की कामना ईश्वर से कर रहे हैं।

Birthday greetings and best wishes to Speaker of the Lok Sabha, Om Birla ji. May he be blessed with happiness, good health & a long life. @ombirlakota

Warm birthday wishes to the Speaker of Lok Sabha Shri @ombirlakota ji. His knowledge of Parliamentary procedures & outstanding conduct of the Lok Sabha under his guidance has increased the productivity of the House. I pray for his long & healthy life.