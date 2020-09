Om Prakash Mathur: ... तो क्या Modi सरकार में मिनिस्टर बनेंगे माथुर? जानें अचानक क्यों होने लगी चर्चा

जयपुर।

भारतीय जनता पार्टी की शनिवार को घोषित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्य सभा सांसद ओम प्रकाश माथुर का नाम नहीं होना सभी को चौंका गया। मोदी-शाह-नड्डा के सबसे करीबी और विश्वस्त माने जाने वाले माथुर को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने पर अब उनकी नई ज़िम्मेदारी को लेकर अटकलें लगने लगी हैं।

पार्टी गलियारों में चर्चाएँ ज़ोरों पर है कि उन्हें संगठन के बजाये केंद्र सरकार में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। माथुर के पास फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रभारी और झारखंड के चुनाव प्रभारी की ज़िम्मेदारी है।

दरअसल, ओम माथुर पिछली अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक माथुर को संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई जिनका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। बतौर चुनाव प्रभारी कई राज्यों में पार्टी की जीत में उनकी भूमिका अहम् रही।

समर्थकों के बीच अलग-अलग राय

नड्डा के नेतृत्व में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ओम माथुर को जगह नहीं मिलने के बाद समर्थाक्कों के बीच अलग-अलग राय देखी जा रही है। एक पक्ष का मानना है कि माथुर को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के लिए कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि एक अन्य पक्ष माथुर को राजस्थान में बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने के कयास भी लगा रहा है।

नई टीम को दी बधाई

नई कार्यकारिणी में शामिल नहीं होने के बाद भी माथुर ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि सभी निस्वार्थ अभिव्यक्ति के साथ लोगों के लिए काम करने, कमज़ोर वर्ग को सशक्त बनाने और पार्टी की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने का काम करेंगे।

Congratulations and best wishes to the new team. I am confident that they will uphold the party's glorious tradition of working with selfless expression for the people; to empower the poor and the oppressed while strengthening @BJP4India https://t.co/fLcdzfO8yk