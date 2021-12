Omicron Virus:

राज्य में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा

अफ्रीका से आए 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मामला

28 दिसंबर को शादी समारोह में शामिल हुआ था परिवार

सम्पर्क में आए सीकर के 12 लोगों के लिए सैम्पल

चारों की वेरिएंट रिपोर्ट आएगी 7 दिसंबर को

सभी के वेरिएंट की हो रही है जांच

Omicron threat in the state, sample for 12 people in Sikar too