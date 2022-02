रविवार को प्रदेश के हजारों नौनिहाल गटकेंगे पोलियो की दवा

कल निशुल्क पिलाई जाएगी पोलियों की दवा

जयपुर

प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए रविवार को प्रदेश भर में नौनिहालों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने 27 फरवरी (पोलियो दिवस) को प्रदेशवासियों से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दवा पिलाकर ही पोलियो का उन्मूलन किया जा सकता है।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अभियान के सफल आयोजन के लिए प्रदेश भर में 54 हजार 627 पोलियो बूथ स्थापित किए गये हैं। इसके अलावा 2 हजार 215 ट्रांजिट टीम और 3 हजार 381 मोबाइल टीम बनाई गई हैं। प्रथम दिवस बूथ पर और छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिवस स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।

