हर दो मिनट में निमोनिया से एक बच्चे की मौत

One Child Dies of Pneumonia Every Two Minutes : जयपुर। Cold Weather शुरू होने के साथ ही Pneumonia का असर भी बढऩे लगा है। निमोनिया Children को जल्दी निसाना बनाता है और समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो खतरनाक स्थिति हो सकती है। India में प्रति दो मिनट में पांच साल तक के एक बच्चे की मौत निमोनिया से हो जाती है। निमोनिया से Lung Tissue पर असर होता है। इसका कारण आमतौर पर Bacterial से होने वाला Infection होता है। Virus से संक्रमण बहुत कम होता है।