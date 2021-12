Corona Death In Rajasthan: राजस्थान में आज भी कोरोना से एक की मौत

Corona Death In Rajasthan:

श्रीगंगानगर जिले में दर्ज हुई एक की मौत

आज प्रदेश में मिले 16 नए कोरोना मरीज

एक्टिव केस रहे हैं 259

Corona Death In Rajasthan: प्रदेश में कोरोना से मौत का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। 15 दिसंबर को एक मरीज की मौत के दूसरे दिन आज फिर एक मरीज की मौत दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर जिले के मरीज की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण मरीजों का मिलना भी जारी है। आप 16 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सात जिलों में ये नए मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव केस में कोई कमी यहां नहीं देखी जा रही है। अभी राज्य में 259 एक्टिव केस हैं। राज्य के 19 जिलों में एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछे 24 घंटों में 23 मरीजों की रिकवरी हुई है, इसके बाद भी एक्टिव केस में कमी नहीं दर्ज हुई है। एक्टिव केस में कमी नहीं आने से संक्रमण फैलने की संभावना लगातार बनी हुई है।

One death due to corona in Rajasthan even today