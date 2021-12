corona in Rajasthan: राजस्थान में आज भी कोरोना से एक की मौत

corona in Rajasthan: आज फिर एक मरीज की कोरोना से मौत

45 नए कोरोना पॉजिटिव मिले राज्य में

एक्टिव केस बढ़कर हुए 271

corona in Rajasthan: राज्य में कोरोना का कहर जारी है। आज लगातार दूसरे दिन भी एक मरीज की कोरोना से मौत दर्ज की गई है। कोटा जिले में इस संक्रमित की मौत हुई है। एक दिन पहले ही झुंझुनूं जिले के एक मरीज की मौत हुई थी। इस महीने में अब तक कुल 8 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज राज्य में 45 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के नौ जिलों में आज संक्रमण मिला है। वहीं 21 जिलों में अभी कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 17 मरीज ही रिकवर हुए हैं। नए संक्रमितों की तुलना में रिकवरी आधी भी नहीं हुई, इस कारण एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर अब 271 हो चुकी है। एक्टिव केस की बढ़ती हुई यह संख्या राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की संभावनाओं को बढ़ा रही है।

One death due to corona in Rajasthan even today