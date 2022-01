Rajasthan Corona Update: राजस्थान में कोरोना से एक मरीज की मौत

Rajasthan Corona Update:

आज मिले 1137 नए कोरोना पॉजिटिव

18 जिलों में मिले हैं नए संक्रमित

एक्टिव केस बढ़कर हुए 3183

Rajasthan Corona Update: राजस्थान में कोरोना संक्रमण कम होने की बजाय दोगुना हो रहा है। आज कल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा नए मरीज दर्ज किए गए हैं। कल जहां राज्य में 550 नए कोरोना मरीज मिले थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 1137 हो गई है। वहीं एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। हालात इस तीसरी लहर की बढ़ती तीव्रता की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार अब भी कोई सख्त कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। जयपुर जिले में यह मौत दर्ज की गई है। अकेले राजधानी जयपुर में इस संक्रमण पर किसी तरह काबू पा लिया जाए, तो भी राज्य को राहत मिलेगी। लेकिन इस ओर कोई नीति बनती अब तक नजर नहीं आई है। आज भी 18 जिलों में नए मरीज मिले हैं, जबकि 23 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस हैं। हालांकि अब भी 10 जिलों में कोई कोरोना मरीज नहीं है। राज्य में रिकवरी के नाम पर सिर्फ 37 मरीज ठीक हुए हैं। अभी कोरोना के 3183 एक्टिव केस प्रदेश में हैं।

one patient died of corona in rajasthan