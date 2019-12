सरकार का एक साल... यह रहा स्वास्थ्य का हाल

One Year of Rajasthan Government : जयपुर . 17 दिसंबर को प्रदेश Government के One Year पूरा होने जा रहे है । Health Sector की बात करें तो प्रदेश में कुछ अच्छी योजनाएं आई, नए Medical College मिले तो वहीं एक तरफ Seasonal Diseases कहर बरपाया तो दूसरी और बार बार Resident Doctor की Strike को रोकने में सरकार नाकाम रहीं ।