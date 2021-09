ऑनलाइन आवेदन अब 30 सितम्बर तक

जयपुर। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों तथा राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड के विद्यालय स्तरीय छात्रावासों और महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों (Residential schools and school level hostels and college level girls hostels of government/aided/PPP mode) में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी अब ३० सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि २ सितंबर से बढ़ाकर ३० सितंबर कर दी है। विभाग के निदेशक और संयुक्त शासन सचिव ओपी बुनकर ने बताया कि प्रवेश के लिए चौथी सूची 15 सितम्बर और पांचवीं सूची ३० सितंबर को जारी की जाएगी। आवेदन से संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राजस्थान सरकार ने शहरी विकास के कायापलट की तैयारी कर ली है। इसके लिए शहरी विकास से जुड़ी प्रमुख पॉलिसियां नए सिरे से लागू की जाएंगी। इसके तहत टाउनशिप पॉलिसी, स्लम डवलपमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर डवलपमेंट राइट्स पॉलिसी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना नए सिरे लागू की जाएगी।