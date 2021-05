Online competition : कोरोना को हराना है, कोविड मुक्त होगा राजस्थान

जयपुर, 3 मई।

राज्य का शिक्षा विभाग (Eductaion department) अब स्टूडेंट्स (Students ) को ऑनलाइन कॉम्पटिशन (Online competition) के माध्यम से कोविड के प्रति जागरुक करेगा। इसके लिए विभाग की तरफ से कई कॉम्पटिशन करवाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of secondary education) स्लोगन, ड्रॉइंग और निबंध प्रतियोगिता (Slogan, Drawing and Essay Competition) का ऑनलाइन आयोजन करने जा रहा है। जिसमें राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स भाग ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of secondary education) ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

दो केटेगरी में होंगे कॉम्पटिशन

कॉम्पटिशंस का आयोजन दो केटेगरीज जूनियर और सीनियर वर्ग में होगा। जूनियर वर्ग में पहली से आठवीं तक और सीनियर वर्ग में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इन कॉम्पटिशंस का आयोजन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जयंती को देखते हुए किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड के चलते अभी स्कूल बंद हैं ऐसे में बच्चों को किसी न किसी प्रकार शिक्षा से जोड़े रखने का यह शिक्षा विभाग का प्रयास है।

इन विषयों पर होगा कॉम्पटिशन

: स्लोगन कॉम्पटिशन का सब्जेक्ट 'कोरोना को हराना है', जिसमें दो से चार लाइन के स्लोगन भेजने होंगे।

: ड्रॉइंग कॉम्पटिशन में 'स्वयं बचें अपनों को भी बचाएं', 'कोरोना मुक्त राजस्थान' विषय पर स्टूडेंट्स को ड्रॉइंग बनाकर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजनी होगी।

: निबंध प्रतियोगिता का विषय 'अपनों को जगाना है, कोरोना से बचाना है ' रखा गया हे। जिसमें जूनियर वर्ग के स्टूडेंट्स को 150 शब्द और सीनियर वर्ग के स्टूडेंट्स को अधिकतम 200 शब्दों का निबंध लिखकर भेजना होगा।

10 मई तक कर सकेंगे एप्लाई

स्लोगन कॉम्पटिशन के लिए स्टूडेंट्स अपनी एंट्री स्कूल और पीईईओ के जरिए सीडीईओ को 10 मई तक भेज सकेंगे। जिसे सीडीईओ 12 मई तक निदेशालय भेजेंगे। इसी तरह निबंध प्रतियोगिता की एंट्री 25 मई तक भेजनी होगी। जिसे सीडीईओ 12 मई तक निदेशालय भेजेंगे। डॅ्राइंग कॉम्पटिशन की एंट्री स्टूडेंट्स 19 मई तक भेज सकेंगे, निदेशालय 21 मई तक भेजी जाएगी।

सर्वश्रेष्ठ तीन एंट्रियों का होगा चयन

विभाग ने सभी सीडीईओ, सीबीईओ को जिम्मेदारी है कि वह इन कॉम्पटिशन की जानकारी स्टूडेंट्स तक पंहुचाएं जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनमें भाग ले सकें। इसके लिए अधिकारियों को स्कूल से जिला स्तर पर एंट्री भेजने के लिए ईमेल की जानकारी स्टूडेंट्स को देनी होगी। स्टूडेंट्स को हर स्लोगन, ड्रॅाइंग और निबंध के आखिर में अपना नाम, क्लास,स्कूल का नाम, ब्लॉक और जिले के नाम लिखना जरूरी होगा। सभी पीईईओ अपने क्षेत्र के तहत आने वाले सभी स्कूलों के विद्यार्थियों से व्हाट्सएप के जरिए उनकी एंट्री मंगवा सकेंगे। साथ ही हर केटेगरी की तीन तीन सर्वश्रेष्ठ एंट्री का चयन कर उन्हें संबंधित सीडीईओ को मेल करेंगे। संबंधित सीडीईओ प्राप्त सभी स्लोगन, निबंध और ड्रॉइंग की एंट्रीज में तीन सर्वश्रेष्ठ का चयन कर बीकानेर स्थित निदेशालय भिजवाएंगे।