निकायों में अध्यक्ष पद के लिए पहले दिन आए सिर्फ 5 नामांकन

राज्य में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद में अध्यक्ष के चुनाव ( election of the chairman of 43 municipalities and 7 municipal councils ) के लिए सोमवार को लोकसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।