Weather Update : राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 24 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट

जयपुरPublished: Jan 28, 2023 10:23:32 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Weather Update Western Disturbance active in Rajasthan Orange and Yellow alert in 24 districts : राजस्थान में हिमालय की हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। शीत लहर के कारण तीन जगहों पर रात का पारा एक बार फिर से माइनस में आ गया है। मौसम विभाग ने माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस चार, फतेहपुर में माइनस 2.3 और चूरू में माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सात जगहों पर तापमान चार डिग्री से कम दर्ज किया गया।

rajasthan weather news