35 नए राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए ऐच्छिक विषयों के आदेश जारी

जयपुर, 12 जुलाई।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी (Minister of State for Higher Education Bhanwar Singh Bhati) का कहना है कि राज्य में आगामी सत्र 2021-22 में आरंभ होने वाले 35 नए राजकीय महाविद्यालयों (government colleges) में अनिवार्य विषयों (compulsory subjects) के अतिरिक्त हर महाविद्यालय में सात ऐच्छिक विषयों (seven elective subjects) के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिससे इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ऐच्छिक विषयों का चयन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन बजटों में कुल 123 नए महाविद्यालय खोले गए हैं और 17 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही, प्रदेश के 20 महाविद्यालयों में 27 नवीन संकाय,14 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 25 नए विषय और 25 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 33 नए विषय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से वर्तमान बजट में शिक्षा संबल योजना को लागू किया गया है, जिससे प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों व अशैक्षणिक कर्मचारियों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी।