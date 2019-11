सड़क पर मौत का तांडव... अब तक 19 लोगों की मौत, दर्जनों भर्ती

Orgy of death on the road ... 19 people killed, dozens admitted so far आसपास के ट्यूबवेल से पाईप लगाकर दोनों वाहनों में लगी आग पर काबू पाया गया। तब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य घायलों को सेरूणा पुलिस व ग्रामीणों के माध्यम से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया है।