And the Oscar goes to... 'Naatu Naatu' और 'Elephant' की जय हो...

जयपुरPublished: Mar 14, 2023 02:42:12 am Submitted by: Aryan Sharma

Oscars में भारत का सूर्योदय दक्षिण से... भारतीय फिल्मों का खाता खुला, पहली बार एक साथ जीतीं दो ट्रॉफी। 'आरआरआर' की टीम सातवें आसमान पर, 'The Elephant Whisperers' को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री (शॉर्ट फिल्म) का खिताब।

Oscars 2023: 'Naatu Naatu' और 'Elephant' की जय हो...

लॉस एंजिल्स. एस.एस. राजामौली की तेलुगू फिल्म 'आरआरआर' के बिजली जैसे फुर्तीले गीत 'नाटू नाटू' (नाचो नाचो) ने सोमवार सुबह इतिहास रच दिया। लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवॉर्ड समारोह में इसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की ट्रॉफी से नवाजा गया। भारत को एक और खुशखबर निर्देशक Kartiki Gonsalves की 'The Elephant Whisperers' ने दी। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री (शॉर्ट फिल्म) घोषित किया गया। ऑस्कर के 95 साल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत ने एक साथ दो ट्रॉफियां जीती हैं। 'नाटू नाटू' की जीत इस लिहाज से गौरवशाली है कि पहली बार किसी भारतीय फीचर फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड की किसी श्रेणी में ट्रॉफी से नवाजा गया है। भारत की तरफ से इस बार जलवायु परिवर्तन की थीम वाली निर्देशक Shaunak Sen की डॉक्यूमेंट्री (फीचर) 'All That Breathes' भी ऑस्कर की दावेदार थी, लेकिन इस श्रेणी में कनाडा के फिल्मकार Daniel Roher की 'Navalny' ने बाजी मारी।

'नाटू नाटू' इस साल गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड जीत चुका है। ऑस्कर अवॉर्ड समारोह में इसके संगीतकार एम.एम. कीरवानी और गीतकार चंद्रबोस के साथ 'आरआरआर' के निर्देशक एस.एस. राजामौली, दोनों मुख्य अभिनेता राम चरण और एनटीआर जूनियर भी मौजूद थे।