ओटीपी नम्बर मांग खाते से 50 हजार रुपए उड़ाए, बैंककर्मी बन फोन किया था

जयपुर. बैंक के नाम से फोन कर आरोपियों ने एक जने के खाते से 50 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंधी कैम्प के पास किराए से रहने (OTP number raised from the demand account for 50 thousand rupees) वाले प्रसून कुमार तिवारी के पास गत दिनों आरोपियों ने एक बैंक का कर्मचारी बन फोन किया, कहा कि आपका एटीएम निरस्त होने वाला है, जिसे अपडेट किया जाना है।