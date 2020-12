50 में से कांग्रेस के 36, भाजपा के 12 चेयरमेन, दो में निर्दलीय

राज्य के 12 जिलों के 50 निकायों में चेयरमेन ( election of the chairman in 50 bodies ) चुनाव के सामने आए नतीजों में कांग्रेस ( Congress ) को बढ़त मिली है।