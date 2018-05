जयपुर।

ये खबर राजस्थान की महिलाओं के लिए 'उन' दिनों में 'राहत' मिलने से जुडी है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन अब महज़ ढाई रुपए में ही उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को दर्द भरे दिनों में महंगें सैनेटरी नैपकिन खरीदने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में पेश हुए राज्य बजट में Menstrual Hygiene Scheme शुरू करने की घोषणा की थी।

ये है पीएम मोदी सरकार की नई योजना

सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता अभियान के तहत 'आक्सी'- बायोडिग्रेडेबल सैनेट्री नैपकिन जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से मात्र ढाई रूपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने गुरुवार को सैनेट्री नैपकिन 'सुविधा' जारी की।

एक सेट की कीमत 10 रुपए

चार सैनेट्री नैपकिन का एक सेट 10 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इसे गरीब महिलाओं को कम कीमत में आसानी से उपलब्ध कराना चाहती है। देश में सभी 3200 जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से ये सैनेट्री नैपकिन 28 मई से पहले उपलब्ध करवाए जायेंगें।

दरअसल, सस्ते दर पर इस सुविधा को उपलब्ध कराने का सरकार का मकसद मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्र में सभी महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। अभी तक देश में बायो डिग्रेडेबल सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध नही हैं। बाजार में जो सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध हैं उनके चार नेपकिन के एक सेट का औसत मूल्य 32 रुपए है।

Glad to launch 100% biodegradable sanitary napkin Suvidha #PMBJP Enables Women (Suvidha) increase Hygiene (Swasthya) without harming Nature (Swachhta) Good quality at affordable price of Rs 2.5 instead of ~8 Per pad #InternationalWomensDay #affordablehealthcare pic.twitter.com/TVdF4kAwfs

Biodegradable sanitary napkin #Suvidha -



1) boost health security of women (good quality at low price of INR 2.5 instead of ~8 INR Per piece)

2) 100% bio disposable (pro nature)



empower poor women on sanitary hygiene

Launched on 8Mar- available at PMBJP stores from 28May