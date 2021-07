आरटीडीसी के होटलों में फिर गूंजेगा पधारो म्हारे देश

पर्यटन विभाग (tourism department) के लिए सफेद हाथी बन चुकी होटल, मोटल व यात्रिका के दिन अब जल्द फिरने वाले हैं। घाटे की वजह से बंद होने वाली 50 से अधिक इकाइयों को अब पर्यटन विभाग ने लीज पर (at lease) देने की तैयारी कर ली है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में बंद पड़े इन होटल, मोटल व यात्रिका में पधारो म्हारे देश (come to my country) की धुन सुनाई देगी।