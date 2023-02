ड्रोन की घुसपैठ पर पाक रेंजर्स को बीएसएफ ने सुनाई खरी-खरी, हरकतों से नहीं आ रहे बाज

भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हेरोइन की तस्करी में लिप्त तस्करों की पीठ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना का हाथ होने के कारण पाक रेंजर्स इस खेल को रोक पाने में असमर्थ हैं।

During night intervening 3-4 Feb 2023, alert troops of BSF 𝐑𝐚𝐣𝐚𝐬𝐭𝐡𝐚𝐧 deployed on IB in Sector SriGanganagar shot down a 𝐃𝐫𝐨𝐧𝐞 originating from Pak side.