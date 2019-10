Gandhi Jayanti 2019: गहलोत सरकार की सख्ती शुरू, तंबाकू-निकोटिन मिश्रित पान मसालों पर लगा प्रतिबंध

Pan masala with Nicotine and Tobacco banned in Rajasthan: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) की विधानसभा में घोषणा के अनुरूप 2 अक्टूबर से प्रदेश में सभी तरह के पान मसाले जिनमें निकोटिन, मैगनिशियम कॉर्बोनेट एवं मिनिरल ऑयल मिलाया जाता है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।