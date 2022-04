कम फैट के दूध से पनीर बना शादी में खपाने की थी तैयारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापा मार 500 किलो पनीर करवाया नष्ट

जयपुर

कम फैट के दूध से पनीर बना शादी में खपाने की तैयारी कर रहे एक डेयरी केंद्र पर चिकित्सा विभाग के केन्द्रीय दल ने छापा मारा और 500 किलो पनीर नष्ट करवाया।

चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत केन्द्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने श्याम वाटिका बैनाड रोड स्थित राजस्थान डेयरी पनीर निर्माण केंद्र पर छापा मार कार्रवाई की।

Paneer made from low fat milk was prepared to be consumed in the wedding