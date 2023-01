अमरीका में भी 'Pathaan' का धमाका, हफ्ते की टॉप-5 फिल्मों में

जयपुर Jan 31, 2023

मुंबई. शाहरुख खान की एक्शन स्पाइ ड्रामा फिल्म 'पठान' (Pathaan) कारोबार के मामले में देश के साथ विदेश में भी धमाका कर रही है। फिल्म ने उत्तरी अमरीका में बीते वीकेंड में रेकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अब तक 59 लाख डॉलर का कारोबार कर यह इस समय वहां चल रही टॉप-5 फिल्मों (वीकेंड पर) में शामिल हो गई है। यह पहली हिंदी फिल्म है, जिसने उत्तरी अमरीका में यह कारनामा किया है। वहां हॉलीवुड फिल्म 'अवतार-2' कमाई के मामले में शीर्ष पर है।

विश्व स्तर पर, 'अवतार : द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water), 'स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स' (Star Wars: The Force Awakens) को पीछे छोड़ते हुए अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इससे आगे अब 'अवतार' (Avatar), 'अवेंजर्स : एंडगेम' (Avengers: Endgame) और 'टाइटैनिक' (Titanic) हैं।

'पठान' भारत में 5500 और ओवरसीज में 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। अमरीका में इसे 694 स्क्रीन मिली हैं। फिल्म अपने पांच दिन के पहले वीकेंड में वर्ल्डवाइड 542.61 करोड़ रुपए की बंपर कमाई कर चुकी है। पिछले बुधवार को रिलीज हुई फिल्म ने रविवार तक देश में 335.83 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं विदेश में इसने 206.78 करोड़ रुपए की कमाई की। देश में 'पठान' के हिंदी वर्जन ने पहले वीकेंड में 269.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया।