‘पत्रिका’ विशेष @75 इवेंट्स के तरह आयोजन

आजादी के अमृत महोत्सव पर शहर में विविध आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजनों में युवाओं के साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। परिचर्चा भी की जाएगी।



8- अगस्त- आजादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ परिचर्चा 9 अगस्त- शहीद गुलाब सिंह की स्मृति में सामाजिक संगठनों के साथ आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजली सभा भारत छोड़ों आंदोलन पर परिचर्चा

10 अगस्त- आजादी के अमृत महोत्सव पर स्कूली बच्चों में पेंटिंग काम्पटीशन - बाल भवन या एमएलबी स्कूल में आयोजन 11 अगस्त- आजादी के अमृत महोत्सव पर शहीदों की स्मृति में पौधरोपण

स्थान- डुमना नेचर रिजर्व



12 अगस्त -युवाओं को आजादी के महत्व से जोडऩे के लिए नुक्कड़ नाटक

- स्थान- होमसांइस कॉलेज 13 अगस्त- स्कूली छात्रों की रैली तिरंगा यात्रा

स्थान- शासकीय मॉडल हाई स्कूल जबलपुर 14 अगस्त- नर्मदा तट पर महाआरती, शहीदों को श्रद्धांजली कार्यक्रम



सतना

9 अगस्त: सीधी में तिरंगा यात्रा। 10 अगस्त: सतना में विचार गोष्ठी और दीप श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम में लाल पद्मधर सिंह का योगदान पर चर्चा, सतना स्थित स्मारक पर श्रदांजलि सभा। 11 अगस्त: सिंगरौली में प्लांटेशन। ऐसे में आजादी की वर्षगांठ पर वृहद पौधरोपण कराकर लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा।

12 अगस्त: सतना में पेंटिंग कॉम्पटीशन। विषय रहेगा भारत: सोने की चिड़िया से डिजिटल इंडिया तक। 13 अगस्त: पन्ना में कवि सम्मेलन। आजादी की अभिव्यक्ति कवियों के साथ। 14 अगस्त: बिहर नदी के घाट पर दीपदान।



रन फॉर नेशन - 08 अगस्त

शहडोल-अनूपपुर-मंडला मिट्टी के लड्डू - 09 अगस्त

शहडोल-अनूपपुर-मंडला रंगोली प्रतियोगिता - 10 अगस्त

शहडोल-अनूपपुर-मंडला पौधरोपण कार्यक्रम - 12 अगस्त

शहडोल-अनूपपुर-मंडला योग शिविर - 13 अगस्त

शहडोल साइबर क्राइम जागरूकता - 14 अगस्त

शहडोल, अनूपपुर

रतलाम

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रतलाम संस्करण में 8 से 14 अगस्त तक निम्न आयोजन किए जाएंगे। 1. 8 अगस्त- कॉलेज में आजादी अमृत महोत्सव पर विचार गोष्ठी

2. 9 अगस्त- आदिवासी दिवस पर आदिवासी युवाओं के साथ कॅरियर सेमिनार

3. 10 अगस्त- रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व स्कूल व कॉलेज में हस्तनिर्मित राखियों को लेकर प्रतियोगिता

4. 11 अगस्त- राखी प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत

5. 12 अगस्त- कवि सम्मेलन

6. 13 अगस्त- आजादी के अमृत महोत्स्व को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता

7. 14 अगस्त- स्वतंत्रता दिवस को लेकर युवाओं से परिचर्चा

धार

- 8 अगस्त पौधा रोपण

-9 अगस्त जल बचाने पर संगोष्टी

10 अगस्त हेल्प कैप

11 अगस्त रक्तदान

12 अगस्त योग शिविर

13 अगस्त सुंदर कांड

14 अगस्त घोड़ा चौपाटी पर झंडों का वितरण झाबुआ

- 8 गोपाल मंदिर में आरती

- 9 अगस्त को पौधा रोपण

- 10 उत्कृष्ट विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता

- 11 स्वास्थ्य के लिए योग शिविर

- 12 सामाजिक रक्तदान शिविर

- 13 स्वास्थ्य शिविर

- 15 अगस्त घर घर तिरंगा

देवास

-8 अगस्त को सावन सोमवार पर शहर के बिलावली शिव मंदिर परिसर में पौधारोपण

- 9 अगस्त बेडमिंटन मैच का आयोजन, शहर के एनएनबी क्लब में

- 10 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर परिचर्चा

- 11 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दौड़ का आयोजन

- 12 अगस्त को एक शाम आजादी के नाम संगीत संध्या का आयोजन

- 13 अगस्त को आजादी के महोत्सव पर स्थानीय कवियों का कवि सम्मेलन

- 14 अगस्त को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम राष्ट्रीय ध्वज का वितरण

इंदौर: पत्रिका आजादी का अमृत उत्सव



13-14 अगस्त - फ्रेंडशिप विथ तिरंगा, सैल्फी पाइंट,

9 अगस्त - दलालबाग के धार्मिक आयोजन में घर-घर तिरंगा फहराने की शपथ,

11 अगस्त - शहीदों की याद में सामाजिक संस्थाओं का कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम

8 अगस्त - सामाजिक संगठन एक कदम का तिरंगा यात्रा,

12 अगस्त - नगर सुरक्षा समिति की तिरंगा यात्रा,

12 अगस्त - स्कूल में बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता,

10 अगस्त - नगर निगम कर्मचारियों की तिरंगा यात्रा,

छिंदवाड़ा संस्करण

09 अगस्त— लोगों को आजादी का महत्व बताने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। 10 अगस्त— शहर के स्वतंत्रता सेनानी की याद में बने शहीद पार्क में पौधरोपण किया जाएगा। 11 अगस्त— आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर स्कूली छात्र छात्राओं की रैली का आयोजन किया जाएगा।

12 अगस्त — स्कूलों में आजादी विषय पर कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त— आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजाद देश में भविष्य की चुनौतियां विषय पर शहर के युवाओं के साथ टॉक शॉ का आयोजन किया जाएगा।

14 अगस्त — नर्मदा के सेठानी घाट पर दीप दान का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन

मंगलवार 9 अगस्त : आजादी के अमृत महोत्सव पर लाइव पेंटिंग एंड एग्जीबिशन

मंगलवार 09 अगस्त को पौधरोपण करवाया जाएगा

बुधवार 10 अगस्त को रैली निकाली जाएगी

गुरुवार 11 अगस्त को लोगों को जागरूक किया जाएगा

छत्तीसगढ़

1. पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजन

2.शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों के बीच झण्डा वितरण व आयोजन

3.कालेज छात्रों का टॉक शो

4. स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के साथ आजादी की लड़ाई के अनसुनी कहानियों पर चर्चा।

5.आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर 75 पौधे रोपने के अभियान की शुरूआत, 9 अगस्त से

जगदलपुर संस्करण

1 आज़ादी की 75 वी वर्षगांठ पर 75 पौधों का रोपण किया जाएगा

2 जवानों के साथ स्वतंत्रता दिवस पर देश भक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति गीतो के कार्यक्रम का आयोजन

3 ग्रामीण इलाके के स्कूली बंच्चो को झंडा का वितरण

4 आजादी को लेकर युवाओं के मध्य परिचर्चा का आयोजन

5 मेघावी बच्चों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन



सात दिन के कार्यक्रम

क्वीज स्पर्धा, स्कूल या कॉलेज में आयोजन

चित्रकला स्पर्धा

जरूरतमंदों के बीच किसी भी सामाजिक संस्था के सहयोग से सामग्री वितरण

देश भक्ति गीत स्पर्धा, इसे किसी कॉलोनी या सोसायटी में आयोजित कर सकते हैं

आजादी विषय पर डिबेट

रायपुर स्कूलों में तिरंगा वितरण। कालेज में हमारे लिए आजादी के मायने विषय पर टॉक शो। आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर 75 पौधे रोपने के अभियान की शुरूआत, 9 अगस्त से।

स्वतंत्रता दिवस पर देश भक्ति वाले गीतो के कार्यक्रम का आयोजन। जरूरतमंदों के बीच सामाजिक संस्था के सहयोग से सामग्री वितरण। देश भक्ति गीत स्पर्धा। स्कूल, कॉलेज और सोसायटी में।

देशभक्ति आधारित कवि सम्मेलन।

राजस्थान संस्करण

Sl

Event

Ajmer

Alwar

Barmer

Banswara

Bharatpur

Bhilwara

`

Bike Rally

2

Run for Nation

13 August

3

Cycle Rally

08 & 13 August

4

Debat Competition (Real Hero from Freedom)

08 August

5

Mitti Ke Laddu

08 August

08 August

09 August

08 August

6

Quiz Competition



09 August

7

Sports Competition

12 August

8

Amritam Jalam (Shramdan)

09 August

9

Speech Competition

10

Singing Competition

11

Dance Competition

12

Theatrical Competition

13

Poetry Competition

09 August

14 August



14

Poster Making Competition

10 August

15

Fancy Dress Competition (Freedom Fighter Theme)

09 August

16

Rangoli Making Competition

10 August

11 August

11 August

10 August

17

Song Competition (Deshbakti Theme)

12 August



18

Tiranga Rally

19

Plantation Program

10 August

12 August

20

Ramp Walk (Deshbakti Theme)

21

Health Checkup Camp

10 August

10 August

08 & 10 August

22

Band Show

08 August



23

Sarva Dharma Prarthana Sabha

24

Road Safety Awareness Camp or Street Play

25

Oath for not to Corruption

26

Seminar on Freedom

14 August

14 August

27

Celebrating Independence Day with soldiers on the border

14 August



28

Bal Sabha

29

Oath for De-addiction Awareness

10 August

13 August

12 August

30

Slogan Making Competition

31

Career Making Guidance

32

Yog Shivir

14 August

12 & 14 August

11 August

33

Farmer Awareness Camp



10 August

34

Humrah

35

Self Defence Camp

11 August

36

Sanitary Pad Distribution

11 August

37

Youth Dialogue

38

Newspaper Hawkers Honored Program

09 August

39

Program for Promotion of Indigenous Products (स्वदेशी उत्पाद)



40

Painting Competition on Save Environment

09 August

41

Consumer Rights Protection Awareness Campaign

13 August

42

Drawing Competiton(Subject: Freedom Fighter)

11 August

10 August

09 August

43

Rakhi Making Competition for Soldiers

10 August



44

Cleaning and Painting of Martyr Monuments (Main Chaurha)

11 August

45

Patriotic Singing and Cultural Program

12 August

46

Cycle Rally

47

Sarva Dharma Seminar

48

Distribution of sweets and food for Poor Families

15 August

49

Corona Warrior Honor and Mask Distribution



50

Mehndi Competition

12 August

13 August

11 & 14 August

51

Essay Competition

13 August

12 August

52

Rangoli Making (at Main Chauraha)

53

Selfie with Tiranga (Digital Campaign)

7 to 15 August



54

संविधान की प्रस्तावना से अवगत कराने के लिए कार्यशाला

09 August

55

Freedom Fighters Honor Ceremony

13 August

Sl

Event

Bikaner

Ganganagar

Kota

Nagaur

Jodhpur

Jaipur Dak

`

Bike Rally

2

Run for Nation

3

Cycle Rally

09 August

10 August

YES



4

Debat Competition (Real Hero from Freedom)

08 August

11 August

5

Mitti Ke Laddu

8, 11-12 August

08 August

YES

6

Quiz Competition

9 & 13 August

09 August

YES

7

Sports Competition

14 August

8

Amritam Jalam (Shramdan)



10 & 12 August

9

Speech Competition

YES

09 August

10

Singing Competition

11

Dance Competition

13 August

12

Theatrical Competition

13

Poetry Competition

YES

14

Poster Making Competition

11 August

YES

15

Fancy Dress Competition (Freedom Fighter Theme)



12 August

YES

16

Rangoli Making Competition

15 August

14 August

YES

09 August

17

Song Competition (Deshbakti Theme)

14 August

18

Tiranga Rally

12 August

YES

13 August

19

Plantation Program

10 august

11 August

YES

09 August

14 August

20

Ramp Walk (Deshbakti Theme)



21

Health Checkup Camp

22

Band Show

23

Sarva Dharma Prarthana Sabha

13 August

24

Road Safety Awareness Camp or Street Play

14 August

25

Oath for not to Corruption

13 August



11 August

26

Seminar on Freedom

27

Celebrating Independence Day with soldiers on the border

14 august

28

Bal Sabha

29

Oath for De-addiction Awareness

11 August

30

Slogan Making Competition

12 August

31

Career Making Guidance



32

Yog Shivir

14 august

YES

10 & 12 August

33

Farmer Awareness Camp

34

Humrah

14 august

35

Self Defence Camp

36

Sanitary Pad Distribution

13 August

YES

12 August

37

Youth Dialogue

38

Newspaper Hawkers Honored Program



13 August

YES

14 August

39

Program for Promotion of Indigenous Products (स्वदेशी उत्पाद)

40

Painting Competition on Save Environment

41

Consumer Rights Protection Awareness Campaign

42

Drawing Competiton(Subject: Freedom Fighter)

YES

10 August

13 August

43

Rakhi Making Competition for Soldiers

09 august



6 to 12 August

44

Cleaning and Painting of Martyr Monuments (Main Chaurha)

45

Patriotic Singing and Cultural Program

46

Cycle Rally

09 august

YES

47

Sarva Dharma Seminar

12 August

48

Distribution of sweets and food for Poor Families



12 August

49

Corona Warrior Honor and Mask Distribution

09 August

50

Mehndi Competition

51

Essay Competition

13 August

52

Rangoli Making (at Main Chauraha)

53

Selfie with Tiranga (Digital Campaign)

8-15 August

YES

8 to 14 August



54

संविधान की प्रस्तावना से अवगत कराने के लिए कार्यशाला

12 August

55

Freedom Fighters Honor Ceremony

YES

08 August

Sl

Event

Dausa

SWM

Jaipur City

Sikar

Jhunjhunu

Pali

Udaipur

1

Bike Rally

10 August

2

Run for Nation

3

Cycle Rally



4

Debat Competition (Real Hero from Freedom)

13 August

Yes

5

Mitti Ke Laddu

08 August

Yes

14 August

14 August

Yes

6

Quiz Competition

14 August

Yes

08 August

Yes

7

Sports Competition

14 August

Yes

8

Amritam Jalam (Shramdan)

9

Speech Competition

09 August



Yes

09 August

Yes

10

Singing Competition

09 August

Yes

Yes

11

Dance Competition

Yes

12

Theatrical Competition

Yes

13

Poetry Competition

Yes

11 august

Yes

14

Poster Making Competition

Yes

Yes

15

Fancy Dress Competition (Freedom Fighter Theme)



Yes

16

Rangoli Making Competition

12 August

Yes

8-9 august

Yes

17

Song Competition (Deshbakti Theme)

Yes

18

Tiranga Rally

12 august

19

Plantation Program

10 August

Yes

10 august

Yes

20

Ramp Walk (Deshbakti Theme)



Yes

21

Health Checkup Camp

Yes

22

Band Show

8 August

13-14 August

23

Sarva Dharma Prarthana Sabha

12 August

24

Road Safety Awareness Camp or Street Play

Yes

25

Oath for not to Corruption

13 August



Yes

Yes

26

Seminar on Freedom

27

Celebrating Independence Day with soldiers on the border

28

Bal Sabha

Yes

29

Oath for De-addiction Awareness

11 August

Yes

30

Slogan Making Competition

Yes

Yes

31

Career Making Guidance



Yes

32

Yog Shivir

11 August

13 August

13 August

Yes

33

Farmer Awareness Camp

Yes

34

Humrah

35

Self Defence Camp

12 August

36

Sanitary Pad Distribution

Yes

Yes

37

Youth Dialogue

Yes

38

Newspaper Hawkers Honored Program



39

Program for Promotion of Indigenous Products (स्वदेशी उत्पाद)

11 August

40

Painting Competition on Save Environment

41

Consumer Rights Protection Awareness Campaign

42

Drawing Competiton(Subject: Freedom Fighter)

Yes

09 August

43

Rakhi Making Competition for Soldiers

08 August



11 august

Yes

44

Cleaning and Painting of Martyr Monuments (Main Chaurha)

13 august

45

Patriotic Singing and Cultural Program

09 August

46

Cycle Rally

13 August

Yes

Yes

47

Sarva Dharma Seminar

48

Distribution of sweets and food for Poor Families



49

Corona Warrior Honor and Mask Distribution

Yes

50

Mehndi Competition

Yes

08 August

51

Essay Competition

10 August

14 August

52

Rangoli Making (at Main Chauraha)

12 August

12 august



53

रक्षकों की राखी पहल कार्यक्रम

10August