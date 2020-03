श्रीगंगानगर में आकर छुप गए इटली से आए लोग

राजस्थान में इटली से झुंझनू होकर श्रीगंगानगर आए ( Came to Sriganganagar from Italy via Jhunjhunu ) पांच लोगों ( Five Persons ) को सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दल ने आज जिला अस्पताल के विशेष वार्ड पहुंचाया ( Admitted to District hospital ) । (Jaipur News )

-पांच लोगों को जिला अस्पताल के विशेष वार्ड पहुंचाया

-इटली से झुंझुनू आए पांच नागरिक श्रीगंगानगर पहुंच रिसॉर्ट में ठहरे

-शहर के एक जागरूक नागरिक की सूचना पर कार्रवाई

-बाजारों में घूमने की भी खबर

-ठहराने वाले पर भी अब होगी कार्रवाई

श्रीगंगानगर। राजस्थान में इटली से झुंझनू होकर श्रीगंगानगर आए ( Came to Sriganganagar from Italy via Jhunjhunu ) पांच लोगों ( Five Persons ) को सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दल ने आज जिला अस्पताल के विशेष वार्ड पहुंचाया ( Admitted to District hospital ) । (Jaipur News ) सूत्रों ने बताया कि इटली से झुंझुनू आए पांच नागरिक बिना किसी को बताए श्रीगंगानगर पहुंचकर एक रिसॉर्ट में ( Staying in Resort without information ) ठहर गए। यहां से वे बाजारों में भी घूमे। आज दोपहर डिप्टी सीएमएचओ डॉ. करण आर्य एवं सीओआईईसी विनोद विश्नोई को शहर के एक जागरूक नागरिक ने इनके बारे में सूचना दी। इस पर इस पर ये दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और थोड़ी मशक्कत के बाद इन पांच लोगों को ढूंढ़ निकाला।

-दो मार्च को आए थे इटली से भारत...सीकर के एक गांव में भी ठहरे

सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में इटली से आए नागरिकों ने बताया कि वे दो मार्च को इटली से भारत आए थे। इसके बाद सीकर के एक गांव में ठहरे। वहां से बुधवार को श्रीगंगानगर आए। इस पर सीएमएचओ डॉ. गिरधारी मेहरड़ा पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे।

-संपर्क में आए अन्य छह लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया

मेहरड़ा और पुलिस दल ने इटली से आए पांचों नागरिकों सहित उनके सीधे संपर्क में आए अन्य छह लोगों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की जांच की गयी। सूत्रों के अनुसार इन सभी के ब्लड सैंपल लिए गए हैं।

-एडवाइजरी की पालना न करने पर होगा पासपोर्ट जब्त

उधर, श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि बिना सूचना के कोई विदेश से आकर यहां ठहरे और एडवाइजरी की पालना नहीं की तो पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। वहीं ठहराने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने विदेश से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। साथ ही कोरोना के लक्ष्ण पाए जाने पर होम आईसोलेशन व जरूरी होने पर क्वारेंटाइन में रखने के निर्देश दिए गए हैं।