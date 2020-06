पेट्रोल-डीजल 14वें दिन भी महंगा, पट्रोल हुआ 86

कोरोना संक्रमण ( HPCL, BPCL, IOC ) से आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल-डीजल ( petrol and diesal ) की कीमतों में लगातार 14वें दिन भी तेज बनी रही। इन 14 दिनों में (Petrol-Diesel Price Today) पेट्रोल 8.13 और डीजल 8.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार 14वें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में तेजी का रूख रहा, जोकि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। (Petrol, diesel prices hiked for 13th day in a row) इससे पहले कभी भी लगातार 14 दिन तक दामों में तेजी नहीं आई। सात जून से भावों में तेजी