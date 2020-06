Petrol and diesel: पेट्रोल-डीजल 16वें दिन भी महंगा, पट्रोल 35 पैसे और डीजल 57 पैसे तेज

पेट्रोल-डीजल के दामों ( Petrol and diesel prices ) में लगातार 16वें दिन भी तेजी बनी रही। ( Petrol Price Today ) सोमवार को भी पट्रोल 35 पैसे और डीजल 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 7 जून से अब तक पेट्रोल के भाव 8.86 ( HPCL, BPCL, IOC ) और डीजल के भाव 9.34 रुपए प्रति लीटर तक चढ़ चुके है। (Petrol, diesel prices hiked for 16th day in a row) सोमवार को पेट्रोल के दाम 35 पैसे चढ़कर 86.65 रुपए और डीजल के भाव 57 पैसे की तेजी के साथ 79.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। रविवार को पेट्रोल के दाम 38 पैसे चढ़कर 8