पेट्रोल-डीजल दाम 17वें दिन भी चढ़े

देशभर में फैले कोरोना संकट ( Corona crisis ) के बीच पेट्रोल-डीजल (Petrol, diesel prices hiked for 17th day in a row) के दामों में भी लगातार तेजी जारी है। आम आदमी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है। रविवार को भी राजस्थान ( Rajasthan ) समेत सभी महानगरों में पेट्रोल-डीजल के भाव में इजाफा (Petrol-Diesel Price Today) हुआ है। लेकिन पेट्रोल-डीजल के दामों में तेजी के बीच क्या आपने गौर किया है कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल (How to check diesel petrol price daily) के दामों में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही