पेट्रोल-डीजल में थम नहीं रही तेजी, 15वें दिन भी चढ़े भाव

आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां कोरोना काल ( Corona era ) में महंगाई और आमदनी में कटौती जैसी समस्या से लोग जूझ रहे है, वहीं पेट्रोल-डीजल ( petrol and diesel ) की बढ़ती कीमतों का झटका भी लग रहा है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार १5वें दिन भी तेज बनी रही। इन १5 दिनों में पेट्रोल 8.51 और डीजल 8.77 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। ( HPCL, BPCL, IOCL ) लगातार 15वें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में (How to check diesel petrol price daily) तेजी का रूख रहा, जोकि एक नया रिकॉ