राजस्थान के सात जिलों में पेट्रोल पड़ोसी राज्यों से महंगा

Petrol Diesel : Prices hike in seven districts in Rajasthan राजस्थान सरकार ( Rajasthan Gehlot Government ) की ओर से पेट्रोल-डीजल ( Petrol Diesel ) में चार प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद राजस्थान ( Rajasthan ) के सात जिलों ( Seven Districts ) में पड़ोसी राज्यों से भी महंगा हो गया है पेट्रोल-डीजल। यही हाल रहा तो जुलाई के अंत तक Petrol के भाव 80 रुपए प्रति लीटर को पार कर जाएंगे।