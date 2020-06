पांचवें दिन भी चढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 81 रुपए के करीब

जयपुर। पेट्रोल-डीजल की कीमतों ( Petrol and diesel prices ) में लगातार पांचवे दिन ( fifth consecutive day ) भी तेजी जारी रही। गुरुवार को गुलाबी नगर में पेट्रोल ( petrol ) के भाव 81 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गए। ये बढ़त्तरी पिछले पांच दिनों से ही हो रही है, इससे पहले कीमतें स्थिर बनी हुई थी। लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट दिए ( relaxation of the lockdown ) जाने के बाद अब निजी वाहनों और ऑटो-टैक्सी ( auto-taxis ) आदि को चलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके चलते पेट्रोल-डीजल की मांग में अचानक वृद्धि हुई