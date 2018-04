जयपुर।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। डीज़ल को छोड़ सिर्फ पेट्रोल की बात करें तो इसके दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भले ही ये बढ़ोतरी महज़ कुछ पैसों में होकर मामूली सी लगती है लेकिन इसके परिणाम से हो रही वृद्धि आम लोगों की जेब पर डाका डालने जैसा काम कर रही है।

राजधानी जयपुर में भी पिछले कई दिनों से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रहीं हैं। हालांकि बुधवार 4 अप्रैल को पेट्रोल के दाम मंगलवार 3 अप्रैल की तरह यथावत ही रहे और इसमें कोई बढ़ोतरी दर्ज़ नहीं की गई। इस लिहाज़ से पिंकसिटी में पेट्रोल के दाम 76 रूपए 66 पैसे पर बने हुए हैं।

पेट्रोल की कीमतों में मामूली से पैसों के अंतर से लगातार हो रही बढ़ोतरी को पिछले कुछ दिनों की कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समझा जा सकता है।

दिन पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी

04 April, 2018 ₹ 76.66 Per Litre ₹ 0.00

03 April, 2018 ₹ 76.66 Per Litre ₹ 0.12

02 April, 2018 ₹ 76.54 Per Litre ₹ 0.10

01 April, 2018 ₹ 76.44 Per Litre ₹ 0.19

31 March, 2018 ₹ 76.25 Per Litre ₹ 0.24

30 March, 2018 ₹ 76.01 Per Litre ₹ 0.24

29 March, 2018 ₹ 75.77 Per Litre ₹ 0.18

28 March, 2018 ₹ 75.59 Per Litre ₹ 0.00

27 March, 2018 ₹ 75.59 Per Litre ₹ 0.11

बिते मार्च महीने की बात करें तो उस पूरे महीने में सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम आखिरी दिन यानी 31 मार्च को रहे थे। इस दिन पेट्रोल 76 रूपए 25 पैसे पर चल रहा था। वहीं मार्च महीने में पेट्रोल की सबसे कम कीमत महीने की शुरुआत में 74 रूपए 56 पैसे थे।



पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लग रही आग

कच्चे तेल के बढ़ते दामों की वजह से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल-डीजल के दाम में 10 से 15 पैसे की बढ़ोत्तरी हुई है। पेट्रोल के रेट दिल्ली में पिछले चार साल के उच्चतम स्तर पर हैं, जबकि डीजल अब तक के सबसे महंगे रेट पर बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 73 रुपए 95 पैसे और डीजल 64 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं जयपुर में भी पेट्रोल-डीजल के दामों में आज भी बढ़ोतरी हुई है।

हर दिन तय होतीं हैं पेट्रोल-डीज़ल कीमतें

पेट्रोल और डीज़ल हमेशा ही लोगों की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है। तमाम तरह के उत्पादों की कीमतें पेट्रोल-डीज़ल के दामों से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से जुडी हुई रहती हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इनके मौजूदा दाम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑइल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अब पेट्रोलियम कंपनियां हर दिन पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें जारी करतीं हैं।



डाॅलर के रुपए के प्रदर्शन से भी पड़ेगा असर

जानकारों ने अनुमान लगाया है कि, यदि कच्चे तेल का दाम 70 डाॅलर प्रति बैरल के उपर बना रहता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल आैर डीजल की कीमतें और उपर जा सकती है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगी की डाॅलर के मुकाबले रुपए का क्या प्रदर्शन है। यदि रुपए में मजबूती आती है तो पेट्रोल आैर डीजल की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगा।

कच्चे तेल के लिए अगला पांच साल होने वाले है खास

अभी हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में कहा था कि, कच्चे तेल के लिए अगले 5 साल बेहद खास रहने वाले है। क्योंकि इस दौरान कच्चे तेल का बाजार आेपेक के हाथ से निकल सकता जिसपर अमरीका दबदबा बढ़ने को अनुमान है।