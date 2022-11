फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े को रोकने की कवायद,FDA की सलाह पर नियम बनाने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

15 दिन में होगा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन.नए नियमों से फर्जी डिग्रीधारियों पर कसेगी लगाना,फार्मासिस्ट का सबसे तेज रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य बनेगा राजस्थान!

pharmacist registration-Rajasthan became the first state in country