PHED JAIPUR-लक्ष्य बनाया 5300 पेयजल कनेक्शन जारी —अभी तक जारी हुए 2800 कनेक्शन

1600 से ज्यादा आवेदकों को डिमांड नोट जारी

1 जनवरी से पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा आॅनलाइन

700 से ज्यादा आवेदक रोडकट की अनुमति के लिए लगा रहे हैं जेडीए के चक्कर

इंजीनियर बोले—आगामी महीनों में आमेर,जामडोली और खोह नागोरियान में जारी होंगे सभी जल कनेक्शन



जयपुर।

जलदाय विभाग ने बीसलपुर प्रोजेक्ट सिस्टम (BISALPUR WATER SUPPLY PROJECT) से आमेर,जामडोली और खो नागोरियान क्षेत्र को जोड दिया है। विभाग ने इन तीनों क्षेत्रों में 5300 पेयजल कनेक्शन जारी करने के लिए लक्ष्य बनाया था। विभाग की ओर से अभी तक 2800 से ज्यादा कनेक्शन (WATER CONNECTOION) जारी कर दिए गए हैं। इन पेयजल कनेक्शन जारी करने से विभाग को 70 लाख से ज्यादा का राजस्व भी हाथों हाथ मिला है।

पीएचर्ईडी के इंजीनियरों ने बताया कि शिविरों में जल कनेक्शन के लिए आॅफलाइन आवेदन लिए गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से आॅनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। संबधित क्षेत्र के सहायक अभियंता कार्यालयों में पेयजल कनेक्शन के आवेदन के लिए इंजीनियरों की अलग से टीम बनाई जाएगी। यह टीम सिर्फ पेयजल कनेक्शन जारी करने का काम देखेगे।

Water supply has moved forward in bhilwara,Water supply has moved forward in bhilwara,drinking water supply