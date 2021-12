राजस्थान में जलदाय विभाग का हाल खराब—हजारों की आबादी लीकेज और पेयजल की गुणवत्ता से परेशान

प्रशासन शहरों के संग अभियान में सामने आई जलदाय विभाग की फील्ड मॉनिटरिंग की हकीकत

10 हजार से ज्यादा शिकायतें पानी के लीकेज,पेयजल की गुणवत्ता और अवैध कनेक्शन की मिली

पीएचईडी इंजीनियरों का दावा—100 प्रतिशत शिकायतों का किया समाधान

सवालों के घेरे में इंजीनियरों की फील्ड पोस्टिंग और मॉनिटरिंग

सवालों के घेरे में जल भवन के शीर्ष इंजीनियरों की मॉनिटरिंग और इंजीनियर्स की फील्ड पोस्टिंग





पुनीत शर्मा

जयपुर।

प्रदेश में इस समय प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है। यह अभियान विभागों में आम आदमी की परिवेदनाओं की सुनवाई और अफसरों की कार्यशैली की पोल खोल कर सरकार को आइना भी दिखा रहा है। अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में जलदाय विभाग के फील्ड इंजीनियरों की आम आदमी की पेयजल संबधी परिवेदनाओं के समाधान की जो स्थिति भी सामने आई है उससे जल भवन से पुख्ता फील्ड मॉनिटरिंग करने वाले इंजीनियर भी अपना मुंह छुपा रहे हैं। क्योंकि जल भवन से लेकर जिलों तक इंजीनियरों की फौज होने के बाद भी हजारों की तादात में लोग पाइप लाइन में लीकेज से पानी की बर्बादी,पानी की गुणवत्ता,दूषित पानी से परेशान होकर अपनी परिवेदनाएं लेकर इन शिविरों में पहुंचे हैं। जिस हिसाब से पेयजल संबधी परिवेदनाएं दर्ज हुई है उससे फील्ड इंजीनियरों की फील्ड पोस्टिंग और जल भवन में बैठने वाले शीर्ष इंजीनियरों की फील्ड मॉनिटरिंग भी सवालों के घेरे में आ गई है।



इतनी परिवेदनाएं मिली

पाइप लाइन से पानी का लीकेज—9945

पानी की गुणवत्ता—क्लोरीन टेस्टिंग—10036

दषित पेयजल की समस्या—237

अवैध कनेक्शन—908

कुल शिकायतें—27211

शिकायतों का समाधान—27185

पेंडिंग—26

The state is now facing a deep crisis: the thirst quenched with tanker and camper water