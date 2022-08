जल जीवन मिशन—पड़ोसी राज्यों में 15 ​हजार से ज्यादा गांव शत प्रतिशत जल कनेक्शन वाले,राजस्थान में सिर्फ 1431 गांव

राजस्थान में पांच वर्षीय जल जीवन मिशन का चौथे वर्ष में भी हाल बेहाल

हर महीने एसीएस के स्तर पर जल कनेक्शन बढ़ाने के लिए हो रही है चार बार समीक्षा

जयपुर ।राजस्थान में पांच वर्षीय जल जीवन मिशन का चौथे वर्ष में भी हाल बेहाल है। जबकि राजस्थान में मिशन के तहत 2024 तक 1 करोड 5 लाख जल कनेक्शन जारी होने हैं। यहां स्थिति ऐसी है कि अभी तक 27 लाख जल कनेक्शन जारी कर 1431 गांव ही शत प्रतिशत जल कनेक्शन वाले गांव घोषित होने पर वाहवाही लूटी जा रही है। जबकि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में शत प्रतिशत जल कनेक्शन वाले गांवोंं की संख्या 15 हजार के पार पहुंच गई है। मिशन के इंजीनियर दबी जुबांं में कह रहे हैं कि यह स्थिति तो तब बनी हुई है जब विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल महीने में चार बार जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन की समीक्षा कर रहे हैं।

Water supply - राजस्थान में 15 मार्च को यहां जलापूर्ति रहेगी बाधित,Tanker support in drinking water supply even after spending 1.25 billion