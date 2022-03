जयपुर में पारा 40 के पास पहुंचते ही पानी के लिए मचा हाहाकार,,,टैंकरों से पानी मंगा कर लोग बुझ रहे हैं अपनी प्यास

बीसलपुर सिस्टम से प्रतिदिन 500 एमएलडी पानी लेने की तैयारी

जयपुर।

प्रदेश में मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जयपुर में गुरुवार और शुक्रवार को पारा 40 डिग्री के आस-पास पहुंचते ही पानी के लिए पूरे शहर में हाहाकार मच गया। लोगों ने अपनी पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकरों से पानी मंगवाया। उधर पीएचईडी विभाग भी अब बीसलपुर सिस्टम से प्रतिदिन 500 एमएलडी पानी लेने की तैयारियां कर रहे हैं। उधर अब सरकारी टैंकरों

The state is now facing a deep crisis: the thirst quenched with tanker and camper water