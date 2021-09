जेकेके में शुरू होगी फोटो एग्जिबिशन 'स्पेसिस इन स्पेसिस'

जयपुर। जवाहर कला केंद्र की सुकृति और सुरेख आर्ट गैलरी (Sukriti and Surekh Art Gallery of Jawahar Kala Kendra) में सोमवार से फोटो एग्जिबिशन 'स्पेसिस इन स्पेसिस' (Photo Exhibition 'Species in Space') का आयोजन किया जाएगा। यह एग्जिबिशन 27 सितंबर तक दर्शकों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। एग्जिबिशन में जेकेके के विभिन्न स्थानों की संकल्पना और फोटोग्राफर्स के एक समूह 'कथागो' के कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। करीब 46 फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित करते हुए 'स्पेसिस इन स्पेसिस' एग्जिबिशन जेकेके के विभिन्न स्थानों की विशेषताओं का प्रदर्शन करने पर केंद्रित है। एग्जिबिशन में प्रदर्शित की जाने वाले फोटोग्राफ्स के पीछे जेकेके के अनछुए पहलुओं ने फोटोग्राफर्स को अलग दृष्टिकोण से देखने और रचनात्मकता से रूबरू कराया है। इस दौरान फोटोग्राफर्स ने जेकेके के भीतर और बाहर के स्थानों को विभिन्न एंगल से अपने कैमरे में उतारा था। जेकेके ऐसी जगह है जो अपने वास्तुशिल्प के भीतर अनगिनत स्थानों को संभाले रखता है।