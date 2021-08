महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को दर्शाती फोटोज और उर्दू की पुस्तकों का आकर्षण

जयपुर। राजस्थान उर्दू अकादमी (Rajasthan Urdu Academy) की ओर से कला एवं संस्कृति विभाग व पुरातत्व विभाग (Department of Art and Culture and Department of Archeology) के सहयोग से बुधवार से किशनपोल बाजार स्थित विरासत संग्रहालय में पुस्तक एवं दुर्लभ चित्र प्रदर्शनी

(Book & Rare Pictures Exhibition) की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संभागीय आयुक्त व अकादमी प्रशासक दिनेश कुमार यादव (Divisional Commissioner and Academy Administrator Dinesh Kumar Yadav) ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश शर्मा ने की। उर्दू अकादमी के सचिव मोअज्जम अली ने बताया कि प्रदर्शनी में उर्दू अकादमी की प्रकाशित पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को बयां करती फोटोज को भी म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। इसमें गांधी के बचपन के दिनों से लेकर दक्षिण अफ्रीका और आजादी के आंदोलनों में उनकी भूमिका को समझा जा सकता है। फोटोज में गांधी के दिए संदेशों और उनके बताए रास्तों के महत्व को भी बताया गया है। यह एग्जिबिशन पांच अक्टूबर तक आयोजित होगी।

इन पुस्तकों को किया प्रदर्शित

एग्जिबिशन में देश के नामचीन लेखकों की पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। इनमें मखमूर सईदी की दीवारों द के दरमियां, शीन काफ निजाम की लफ्ज दर लफ्ज, लफ्ज के दर परश्ए,मेरे अहद की सदाएं,प्रो. अख्तर उलवासें की अदब के असातीन आदि शामिल थी। इनके अलावा उर्दू अकादमी की पत्रिका नख्लिस्तान के विशेषांक, महात्मा गांधी विशेषांक, शहरयार नम्बर, अबुल फैज उस्मानी, प्रो.फजलें इमाम नम्बर, अफसाना नम्बर सहित अकादमी के कलेक्शन को एग्जिबिशन में प्रस्तुत किया गया।

दो अक्टूबर को मुशायरा

एग्जिबिशन के दौरान दो अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विरासत संग्रहालय में मुशायरा आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के जाने-माने शायर शिरकत करेंगे और देशभक्ति से प्रेरित रचनाओं को पेश करेंगे।