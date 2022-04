DRDO Tested Pinaka : डीआरडीओ ने पाकिस्तान के निकट किया शक्ति परीक्षण, राम नवमी से पहले पोकरण में दागे 24 राकेट

रामनवमी से ठीक एक दिन पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शनिवार पिनाका रॉकेट प्रणाली का शक्ति परीक्षण किया है। इस परीक्षण राजस्थान के जैसेलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। युद्धक क्षमताओं की शक्ति की परख के लिए कुल 24 ईपीआरएस रॉकेटों का टेस्ट किया गया।

जयपुर रामनवमी से ठीक एक दिन पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शनिवार पिनाका रॉकेट प्रणाली का शक्ति परीक्षण किया है। उन्नत किए गए पिनाका एम के 1 (EPRS) और पिनाका एरिया डिनायल मुनिशन (ADM) का यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। इस परीक्षण राजस्थान के जैसेलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। युद्धक क्षमताओं की शक्ति की परख के लिए कुल 24 ईपीआरएस रॉकेटों का टेस्ट किया गया। इसके साथ ही इस मल्टी बैरल रॉकेट लांचर सिस्टम का परीक्षण पूरा हो गया है।

pinaka-fire near pakistan with extended range in pokhran