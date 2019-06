PM मोदी ने राजस्थान में की थी 'जल शक्ति मंत्रालय' की घोषणा, गजेंद्र सिंह शेखावत को दी जिम्मेदारी, पढ़ें खास रिपोर्ट

नव गठित 'जल शक्ति मंत्रालय' खूब चर्चा में है। जल मंत्रालय की कमान केंद्र सरकार ने जोधपुर सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत को सौंपी है। आपको बता है इस मंत्रालय ( Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India ) की नींव कहा से पड़ी...नहीं पता तो हम बताते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ( gajendra singh shekhawat ) को मिलने वाले 'जल शक्ति मंत्रालय' की घोषणा राजस्थान में ही हुई थी।